Antich (Òmnium) pide a Larrosa garantizar la atención al público en catalán en Lleida

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y el presidente de Òmnium, Xavier Antich, en una reunión en la Paeria - ÒMNIUM

LLEIDA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha pedido este lunes al alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, "redoblar los esfuerzos para garantizar los derechos lingüístico de los catalanoparlantes en la atención al público".

En una reunión celebrada en la Paeria este lunes, Antich ha instado al alcalde a implementar "mecanismos de aplicación efectivos que frenen el retroceso de la atención al público en catalán" en el municipio, explica la entidad en un comunicado.

Durante el encuentro, Òmnium también ha reclamado al Ayuntamiento que esté preparado para "el aumento sustancial de demanda de cursos de catalán que puede haber a consecuencia del proceso de regularización que hay en marcha".

"Si se acaba aprobando, hasta 4.000 personas podrían necesitar acreditar su nivel de catalán antes de acabar el 2027 para renovar su permiso de residencia", ha asegurado Antich, que ha hecho el mismo llamamiento a todos los ayuntamientos catalanes y también a la Generalitat.

El gobierno municipal de Larrosa ha incrementado la oferta de cursos para aprender catalán este 2026 y ha aprovechado la reunión con la entidad para presentar la creación de una unidad específica para ampliar el foco del Consorci Per la Normalització Lingüística así como el trabajo en programas de formación en catalán para personas que llegan a Lleida por trabajo.

Antich ha reconocido "el trabajo y el compromiso" de la Paeria y ha celebrado que el punto de partida de Lleida es mucho mejor, a su juicio, que el de otras ciudades.