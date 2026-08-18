Antich (Òmnium) reclama consenso contra los que "buscan convertir la catalanidad en una minoría"

Archivo - El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reclamado consenso y cohesión social, que ve en riesgo en Catalunya, para combatir a aquellos que "pretenden convertir la catalanidad en una minoría nacional".

Así se ha expresado en declaraciones a los periodistas este martes antes de participar en la mesa redonda 'Reprendre l'esperit. Als deu anys de la mort de Muriel Casals' en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), en Prada de Conflent (Francia).

Al preguntársele por el auge de Aliança Catalana, ha defendido "no contemplar en estos grandes consensos a las posiciones xenófobas que pretenden excluir de la catalanidad a una parte de los catalanes" y ha abogado por una Diada inclusiva que, según él, avance sin dejar a nadie atrás.