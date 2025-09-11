Antich (Òmnium) reclama un estado propio para hacer frente a sentencias como la del TSJC

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, en la ofrenda al monumento a Rafael Casanoves por la Diada de Catalunya - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reclamado este jueves por la Diada que Catalunya tenga un "estado libre y propio", porque solo con las herramientas de un estado independiente, ha dicho, se puede hacer frente a sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el catalán en las escuelas.

Lo ha dicho tras la tradicional ofrenda al monumento de Rafael Casanova por la Diada de Catalunya, defendiendo que el catalán es un "pilar de la cohesión social", y que hay un gran consenso en torno a este tema en Catalunya, a la vez que ha asegurado que el conflicto político se mantiene y que solo se resolverá cuando Catalunya pueda decidir democráticamente su futuro político, en sus palabras.

Finalmente, ha instado al independentismo y al catalanismo democrático a demostrar su inteligencia colectiva, madurez y determinación frente a "los que pretenden movilizar los discursos de odio".