Antoni Fernández, nuevo secretario de Hacienda de la Generalitat

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha nombrado a Antoni Fernández como nuevo secretario de Hacienda de la Generalitat, ha informado en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

Hasta el momento, Fernández ejercía el cargo de gerente del Área de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, y también ha sido técnico superior en Gestión del consistorio barcelonés.

Durante su carrera, ha sido secretario general de la Conselleria de Trabajo e Industria entre 2003 y 2006, de la de Gobernación y Administraciones Públicas en 2006 y de la de Trabajo entre 2006 y 2010.