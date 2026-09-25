Antoni Matabosch, premio Memorial Cassià Just por su compromiso con el diálogo interreligioso

Archivo - Antoni Matabosch a 27 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jurado del 13 galardón Memorial Cassià Just ha acordado distinguir al miembro fundador y presidente hasta hace unas semanas del Grup de Treball Estable de Religions (GTER), Antoni Matabosch i Soler, por su compromiso con el diálogo ecuménico e interreligioso y su contribución a la convivencia y cohesión social.

En un comunicado este viernes, la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática ha explicado que el jurado ha valorado que Matabosch es un ejemplo de dedicación al diálogo, al respeto mutuo y a la construcción de una sociedad abierta y cohesionada, que entiende la diversidad religiosa como una fuente de enriquecimiento compartido y como una herramienta para prevenir conflictos.

El acto de entrega del galardón se celebrará el 19 de octubre en el Palau Reial de Pedralbes de Barcelona y el acto estará presidido por el conseller de Justicia, Ramon Espadaler.

La edición de este año coincide con la conmemoración del centenario del nacimiento del abad de Montserrat, Cassià Maria Just, figura que sintetiza tres dimensiones estrechamente vinculadas: la del hombre espiritual, la del hombre de mentalidad hospitalaria y abierta al diálogo, y la de la persona comprometida con los derechos humanos, la cultura, la lengua y la tradición catalanas.

El galardón consiste en una obra de arte original creada por SP25 Arquitectura, en concreto, por David Oliva y Elisenda Planas, y en la ceremonia de entrega también participará el Cor Montserrat de Terrassa, que interpretará un repertorio de piezas relacionadas con composiciones vinculadas al abad Cassià Maria Just y otras obras significativas de su legado musical.