La AP-7 sigue cortada en L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) tras volcar un camión este sábado

Vehículos circulan por la AP-7 (archivo) - Kike Rincón - Europa Press

TARRAGONA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-7 sigue cortada este domingo en sentido norte a la altura de L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), tras volcar un camión este sábado a causa de las fuertes rachas de viento.

Los desvíos se realizan a través de la salida 297 en L'Ametlla de Mar (Tarragona) en sentido norte hacia la N-340, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en X recogido por Europa Press.

Además, se mantiene la prohibición de circulación de camiones de más de 7,5 toneladas en toda la AP-7 entre l'Arboç y Ulldecona (Tarragona).