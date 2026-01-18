Apagado el incendio de una nave en Reus (Tarragona) que ha obligado a desalojar a 44 vecinos

Imagen del incendio que ha afectado a una nave industrial en Reus (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han apagado el incendio que afectaba a una nave industrial en la calle de l'Alcalde Pasqual en Reus (Tarragona), y que ha obligado a desalojar a 44 vecinos, que ya han podido volver a sus domicilios con la recomendación de mantener cerradas las ventanas y no acceder a los patios interiores.

En un mensaje en 'X' este domingo recogido por Europa Press, los bomberos han explicado que han apagado el incendio por la cubierta y que en este momento están tratando de acceder a la planta baja, donde hay diversas habitaciones con puntos calientes bajo las ruinas, por un agujero en la fachada.

El incendio, que empezó este sábado por la mañana se reavivó sobre las 23.30 horas de las noche de este sábado, por lo que los bomberos han trabajado con 9 dotaciones.