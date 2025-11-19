Apartur avisa de que sin pisos turísticos más de 52.000 asistentes al MWC no tendrá alojamiento

Archivo - Recinto Gran Via de Fira de Barcelona durante el Mobile World Congress (MWC) - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha asegurado que si se eliminan los pisos turísticos de la ciudad, hasta 52.000 asistentes del Mobile World Congress (MWC) no tendrá alojamiento, en un comunicado este miércoles.

Los datos forman parte de un informe elaborado por PwC, basado en datos del Ayuntamiento de Barcelona, y que añade que "supondrá perder el 40% de su alojamiento turístico durante grandes congresos internacionales".

La entidad ha explicado que Barcelona dispone de 152.320 plazas de alojamiento turístico, de las cuales 58.124 corresponden a viviendas de uso turístico.

La directora general de Apartur, Marian Muro, ha advertido de que Barcelona "sin pisos turísticos no podrá ofrecer camas suficientes para acoger a todos los profesionales del sector".

Ha añadido que la supresión de licencias en 2028 comprometería la capacidad de la ciudad para mantener su posicionamiento en el cuarto lugar del mundo en el ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).