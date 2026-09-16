Apartur cifra en un 88,8% la ocupación de los apartamentos turísticos en Barcelona en verano

Archivo - Una persona con dos maletas en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos legales en Barcelona han cerrado la temporada de verano con una ocupación media del 88,8%, según los datos compartidos por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) en un comunicado este miércoles.

La cifra supera tanto las previsiones iniciales de la entidad para la ocupación en junio, julio y agosto, de un 84%, como la registrada durante e 2025, cuando la ocupación de los apartamentos turísticos fue del 88%.

Respecto al origen de los viajeros, Reino Unido se sitúa como el principal mercado emisor, seguido, en orden, por Alemania, Polonia, Francia, Italia y Estados Unidos, con un "destacado peso" de los mercados europeos en las cinco primeras posiciones, ha valorado Apartur.

La directora general de Apartur, Marian Muro, ha hecho un balance positivo de la temporada, que ha explicado que ha evolucionado mejor de lo esperado y evidencia el atractivo de Barcelona.

Ha alertado, sin embargo, que mantener la competitividad de la ciudad exige "seguir cuidando su imagen, apostar por la calidad y la diversidad de alojamiento" para poder adaptar la oferta a las nuevas necesidades y hábitos de viaje de los visitantes.