Apartur sitúa en un 91% la ocupación de apartamentos turísticos durante el Mobile World Congress

La Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha cifrado en un 91% la ocupación de los apartamentos de uso turístico en Barcelona durante el Mobile World Congress 2026, que se celebrará en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona entre el 2 y el 5 de marzo, informa este jueves en un comunicado.

De este porcentaje, cerca de 29.000 plazas corresponden a congresistas que visitan la ciudad con motivo de la feria, principalmente procedentes de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, mientras que el resto son visitantes que acuden a Barcelona durante el mismo momento del año.

La directora general de Apartur, Marian Muro, ha destacado que "muchas empresas optan mayoritariamente por alojarse en apartamentos turísticos porque les facilitan espacios compartidos para poder trabajar y coordinarse en un entorno privado, además de ofrecer flexibilidad, confort y una excelente relación calidad-precio".

En este sentido, Apartur ha alertado de que la eliminación de las licencias para este tipo de alojamientos previstas por el Ayuntamiento de la ciudad para 2028 "colapsará" la capacidad de alojamiento de la ciudad: según los datos compartidos por la entidad, el 28,2% de las plazas turísticas corresponde a viviendas de uso turístico.

Apartur también ha destacado que esta eliminación "comprometería" la cuarta posición en la que se sitúa Barcelona dentro del ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).

MÁXIMA AFLUENCIA

Durante el MWC, la ciudad necesita alrededor de 146.328 plazas de alojamiento es el día de máxima afluencia, con alrededor de 77.265 congresistas que vienen de fuera y necesitan alojamiento, por lo que sin pisos turísticos, "faltarían" más de 52.000 plazas en la ciudad para acoger a todos sus visitantes en ese momento, ha cifrado la entidad.

La media también acabaría con el impacto económico del sector de los congresos en la ciudad y terminaría con la descentralización de la oferta turística, ha añadido Apartur.

Apartur ha lanzado este jueves una campaña para alertar del riesgo de que la capital catalana "se quede sin el 40% de su oferta" de alojamiento para congresos, ferias y todo tipo de turismo profesional o de ocio como consecuencia de la intención del ayuntamiento de eliminar los apartamentos turísticos en 2028.

Bajo el lema '¿Vienes a Barcelona para un congreso? Prepárate para dormir en un stand', la iniciativa se llevará a cabo en catalán, castellano e inglés en espacios exteriores como el Aeropuerto de Barcelona o la Estación de Sants, en medios de comunicación generalistas y económicos y en revistas dirigidas a pasajeros de aerolíneas o trenes de alta velocidad.