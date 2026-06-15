Apce pide en el Congreso reformas administrativas y procesales para generar más vivienda

Archivo - El presidente de la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) , Xavier Vilajoana, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce), Xavier Vilajoana, ha reclamado la aprobación de la proposición de ley de medidas administrativas y procesales presentada por el Partido Popular en el Congreso y que impulsaría la construcción de vivienda en España.

Lo ha hecho este lunes durante su comparecencia en la Mesa de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso, y en la que ha calificado de "bloqueo político" la situación y ha defendido que la reforma lleva años siendo reclamada por administraciones, juristas, técnicos y operadores del sector, informa la entidad en un comunicado.

"Es difícil encontrar otras reformas legislativas con un consenso técnico tan amplio, el problema es que el sistema político español ha sido incapaz de convertir este consenso en una mayoría parlamentaria", ha añadido Vilajoana.

El presidente de la entidad, además, ha relacionado directamente este bloqueo con la crisis habitacional, y ha defendido que aunque se reclama más vivienda, se mantienen mecanismos que dificultan generar suelo y activar nuevas promociones.

Ha insistido que no es un problema del sector promotor, sino que se trata de un problema estructural y que afecta a la gobernanza del territorio y el funcionamiento de las administraciones locales.