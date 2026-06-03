Apce pide al Govern utilizar "íntegramente" los programas de promoción de vivienda del plan estatal

Archivo - Fachada de un edificio - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce) ha pedido a la Generalitat activar todos los programas e instrumentos orientados a la promoción de vivienda protegida y asequible que contempla el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 del Gobierno.

Pide al Govern aprovechar "íntegramente" el catálogo de instrumentos del Plan, como la promoción de suelo público (directamente o con colaboración público-privada), pero también programas para promover vivienda de protección oficial permanente, el suelo privado de reserva o el fomento de otras fórmulas residenciales como la vivienda cooperativa, informa este miércoles en un comunicado.

XAVIER VILAJOANA

El presidente de Apce, Xavier Vilajoana, ha explicado que el debate no es sobre qué programa escoger y cuáles descartar, sino ver cómo activar todos los mecanismos disponibles para producir el máximo número de viviendas asequibles.

"Catalunya necesita más vivienda pública, más vivienda protegida de alquiler y de venta, más suelo de reserva transformado y más colaboración público-privada", ha defendido.

TAMBIÉN VENTA

La entidad ha destacado que concentrar los recursos en una única fórmula, como el alquiler o la cesión de uso, reduce la capacidad de impacto del plan y "dejaría fuera" otras vías de acceso igualmente válidas.

"La promoción de vivienda protegida de venta debe formar parte de la solución. Cuando la vivienda conserva permanentemente esta protección, la venta protegida no debilita el esfuerzo público, al contrario, facilita el acceso a familias que pueden comprar a precios limitados y libera presión sobre el alquiler asequible", ha dicho Vilajoana.

Ha defendido que el despliegue del plan en Catalunya debe partir de cuatro principios: aprovechar todos estos instrumentos, pero también garantizar la viabilidad económica de las actuaciones, reforzar la seguridad jurídica y establecer una colaboración público-privada "efectiva".