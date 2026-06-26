Apce pide al Parlament no "cerrar la puerta al diálogo" sobre la limitación a comprar vivienda

Archivo - Edificios en Barcelona - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Promotors de Catalunya (Apce) ha criticado la posibilidad de que el Parlament tramite por la vía de la lectura única la proposición de ley sobre la limitación a la compra de vivienda en determinados ámbitos del mercado residencial, y ha pedido no "cerrar la puerta al diálogo".

En un comunicado este viernes, ha reclamado a los grupos parlamentarios reconsiderar la tramitación de la proposición de ley como lectura única para tramitarla por la vía ordinaria "que permita un debate real, plural y técnicamente fundamentado".

La asociación ha asegurado que "una cuestión de esta trascendencia, importancia y complejidad requiere diálogo, consenso, rigor y estabilidad normativa, y no debería ser objeto de una tramitación parlamentaria exprés", y ha considerado que la iniciativa desincentivará la oferta y dificultará el acceso a la vivienda.

"Existe el riesgo de que los efectos de la norma acaben siendo contrarios a los objetivos perseguidos, con una reducción de la inversión y construcción de nueva vivienda, de la rehabilitación y, en consecuencia, de las viviendas disponibles", ha sostenido.

Asimismo, ha alertado "del riesgo de utilizar de manera indiscriminada expresiones como compra especulativa para referirse a realidades muy diferentes" y ha considerado que hay una elevada carga política respecto a esta cuestión.