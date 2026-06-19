Apce reclama rebajar la fiscalidad de la vivienda para reducir el precio de acceso

Archivo - El presidente de la Asociación de Promotores de Catalunya (Apce), Xavier Vilajoana - APCE - Archivo

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Promotors de Catalunya (Apce) ha reclamado rebajar la fiscalidad de la compra de vivienda, especialmente en la protección oficial, para reducir el precio de acceso, en un comunicado este viernes.

Entre las medidas que ha dicho que se deben tomar está la aplicación de un IVA reducido a todas las viviendas con protección oficial, la revisión de la fiscalidad en las promociones en derecho de superficie y reducir las cargas fiscales que "encarecen la producción".

Además, ha pedido que se encuentren nuevas fórmulas de colaboración publicoprivadas destinadas a generar vivienda asequible.

El presidente de la entidad, Xavier Vilajoana, ha asegurado que "no tiene sentido" reclamar más vivienda asequible y mantener la fiscalidad que la encarece y dificulta que se pueda construir.

"Cuando hablamos de vivienda protegida, no estamos hablando de un producto inmobiliario ordinario. Estamos hablando de viviendas con precio limitado, régimen jurídico específico y destinatarios que deben cumplir requisitos de acceso. Por eso, su fiscalidad también debería ser específica", ha añadido.