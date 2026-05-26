Apce rinde homenaje a Enric Reyna en su Asamblea General

Momento de la Asamblea General de Apce - APCE

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Promotors de Catalunya (Apce) ha rendido homenaje a su presidente de honor, Enric Reyna, fallecido en marzo, durante su Asamblea General, informa en un comunicado este martes.

La entidad ha descubierto una placa conmemorativa en reconocimiento a la trayectoria y contribución "decisiva al desarrollo de la asociación y del sector" de Reyna.

El encuentro ha sido inaugurado por la directora general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Inés Sandoval, que ha repasado las líneas principales del Plan Estatal de Vivienda y los ejes de actuación para incrementar el parque de vivienda asequible.

El presidente de Apce, Xavier Vilajoana, ha alertado de la gravedad de la situación actual del mercado de la vivienda y de la "necesidad de actuar con decisión y urgencia".

Ha subrayado el "fuerte desequilibrio entre oferta y demanda acumulado durante años de producción insuficiente" y ha reclamado que se sitúe la generación de oferta en el centro de la política de vivienda.