APCE ve una respuesta "desigual" al concurso de solares del Govern y llama a revisar los lotes

Archivo - El presidente de la Asociación de Promotores de Catalunya (Apce), Xavier Vilajoana - APCE - Archivo

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Promotors de Catalunya (APCE) valora que el primer concurso de agrupaciones de solares impulsado por el Govern en el marco del Pla 50.000 ha registrado una "respuesta empresarial desigual", con agrupaciones que han despertado un interés relevante y otros con una participación más limitada, informa en un comunicado este lunes.

"Este resultado confirma que el sector promotor quiere participar en la generación de vivienda asequible mediante fórmulas de colaboración público-privada, pero también evidencia que el diseño concreto de cada agrupación es determinante para atraer inversión y garantizar concurrencia suficiente", advierten.

Según el presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, ha habido interés allí donde el producto era viable", lo que, a su juicio, confirma que el sector quiere participar, pero también señala que el diseño de los lotes es determinante para qué éstos concursos sean un éxito.

"El Pla 50.000 necesita afinar mucho la siguiente fase si quiere alcanzar la meta marcada por el presidente Illa", ha dicho Vilajoana.

Este primer concurso pone en el mercado suelo con capacidad para 1.940 viviendas, distribuidas en cuatro agrupaciones territoriales, y aporta valiosa información para mejorar los próximos procesos.

Sin embargo, la APCE advierte que el contexto económico internacional obliga a "trabar adecuadamente estos procesos de adjudicación, ante el impacto que eventuales conflictos geopolíticos pueden tener sobre los tipos de interés, los costes de financiación y especialmente sobre los costes de construcción", que en los últimos períodos se han situado por encima de la evolución del IPC.

RECOMENDACIONES

Entre los aspectos que la APCE considera necesario revisar destacan la exigencia de aportar un 20% de capital del coste total de la actuación, "un umbral muy elevado" que limita la entrada de promotores medios, promotores sociales y empresas locales, así como la configuración de algunos lotes con una excesiva dispersión territorial.

También instan a diseñar agrupaciones más "homogéneas, eficientes y territorialmente coherentes", sin que sea necesario alcanzar volúmenes de 400 o 500 viviendas en cada agrupación, y garantizar que las agrupaciones generen economías de escala reales, pues entienden que la simple proximidad geográfica de algunas promociones no implica necesariamente una reducción efectiva de costes ni una gestión más eficiente.

Asimismo, llaman a evitar la incorporación de solares con obligaciones accesorias, como locales de difícil comercialización o ratios de aparcamientos elevados, o parcelas de reducida dimensión que requieren un circuito diferenciado, y expresan la necesidad de estabilidad en la regulación y seguridad jurídica para movilizar inversión privada a largo plazo.

La APCE recuerda que esta primera puja representa "sólo una parte reducida del potencial de más de 20.000 viviendas" anunciadas después de la primera fase de aportación de suelos por parte de los ayuntamientos, y reclama acelerar la fase relativa a los solares con capacidad inferior a 20 viviendas.