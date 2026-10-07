APCEspaña pide un pacto de Estado en vivienda para el 29N y evitar inseguridad jurídica

El presidente de APCEspaña, Xavier Vilajoana, durante el V Congreso Nacional de Vivienda - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de APCEspaña, Xavier Vilajoana, ha pedido a todos los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones el 29 de noviembre que lo hagan con un proyecto común en vivienda en sus programas electorales, y lleguen a un pacto de Estado que sirva para evitar una vorágine legislativa y de inseguridad jurídica.

Lo ha dicho este miércoles durante la apertura institucional del V Congreso Nacional de Vivienda que se celebra en Barcelona hasta este jueves, en la que también han participado la directora general de Vivienda del Gobierno, Inés Sandoval; la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Lídia Guillén, y el cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls.

Vilajoana ha recordado que se ha entrado en un periodo electoral en el que se van a "aprovechar" todos los datos sobre el sector para hacer política y electoralismo, y ha pedido priorizar llegar a un pacto de Estado en materia de vivienda, en línea con otros a los que se ha llegado en salud o educación.

Ha afirmado que el sector tiene la voluntad de solucionar la crisis, aunque ha lamentado la "inseguridad política y vorágine legislativa" con las que debe convivir el sector, con más de 40 cambios de normativas en los últimos años, ha cifrado el presidente de la entidad.

"Estaría bien que toda esta voluntad se trasladase a la clase dirigente, que es la que empieza y hace el juego, será algo que sirva para que empiece el partido y que, por favor, cuando empiece el partido no entre al vestuario en la media parte y diga que han cambiado las reglas", ha ejemplificado.

POLÍTICA CON EL DOLOR

Ha defendido que los promotores y constructores son los primeros que están "encantados" de que la gente no tenga problemas de acceder a la vivienda, y ha lamentado que se estén aprovechando situaciones dolorosas y los problemas de las personas para hacer política.

Ha pedido empezar ya a trabajar en las soluciones porque es una crisis por la que la gente cada vez sufre más y "nadie está más interesado que el sector productor y constructor en solucionar este problema".

ADMINISTRACIONES

Durante su intervención, Sandoval ha defendido los 2 objetivos que tienen tanto del Plan Estatal de Vivienda como el real decreto que finalmente ha aprobado el Gobierno en esta materia, que son por un lado preservar la "función social de la vivienda" y al mismo tiempo aumentar la oferta para acabar con el déficit que se está acumulando desde 2008, algo que el Gobierno no puede hacer solo, en su opinión.

Guillén ha admitido que las administraciones y el sector privado no siempre comparten el análisis o las propuestas de solución, aunque ha valorado que han sido capaces de construir espacios de confianza y acuerdos en asuntos "fundamentales", y ha valorado a las empresas como aliados importantes y necesarios.

Valls ha explicado que para que Barcelona logre un parque público de vivienda del 15% del total hace falta suelo, edificabilidad y financiación, y ha pedido al sector privado mantener la relación a pesar de no estar siempre de acuerdo: "Si esto es un acuerdo o no es un acuerdo de Estado, ya lo veremos, pero lo que sí necesitamos es tener claro que sólo solucionaremos esto si el sector privado y el público trabajamos juntos".