La Apdcat lanza una aplicación para evaluar y mitigar el impacto de la IA en derechos fundamentales

Presentación de la aplicación de la Apdcat - APDCAT

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat) ha presentado este miércoles una aplicación para que las organizaciones y empresas puedan evaluar y mitigar los impactos que tienen sus sistemas de IA en los derechos fundamentales.

En un comunicado, el organismo ha recordado que esta es una obligación recogida por el Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) de la Unión Europea para aquellos sistemas que supongan un riesgo elevado para la ciudadanía, y que estará vigente a partir de 2027.

La aplicación está basada en el modelo FRIA ('Fundamental Rights Impact Assessment') catalán impulsado por la Apdcat, que sigue una metodología "pionera" para facilitar la evaluación del impacto sobre los derechos de sistemas de IA con casos de uso real, y que se ha digitalizado para la aplicación.

Durante la presentación de la aplicación este miércoles, la directora de la entidad, Meritxell Borràs, ha explicado que este modelo catalán "llena un vacío" en el reglamento comunitario sobre IA, que no concreta cómo debe hacerse este análisis de impacto de los sistemas.

Se ha mostrado preocupada tanto porque la IA amenace la seguridad y la información de las organizaciones y empresas como porque estas mismas utilicen los sistemas y agentes de IA sin haber analizado y corregido los riesgos que conllevan.

APLICACIÓN

La aplicación permite determinar la planificación y tamaño del proyecto a evaluar y seleccionar los derechos fundamentales que se ven afectados por el sistema a analizar, tras lo cual lleva a cabo un análisis a través de los controles implementados y las políticas y procedimientos empleados y evalúa los posibles impactos e identifica las partes afectadas e interesadas.

También permite seleccionar uno a uno los derechos y un grado de probabilidad, exposición, gravedad y esfuerzo para cada uno en una escala de riesgo bajo hasta muy alto, lo que ofrece un resultado preliminar sobre el impacto global y estudiar si hace falta implementar medidas de mitigación.