El (a)phònica de Banyoles (Girona) cierra con un 87% de ocupación en los conciertos de pago

Cartel del festival (a)phònica de Banyoles 2026 - FESTIVAL (A)PHÒNICA

GIRONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 22 festival de la voz (a)phònica de Banyoles, celebrado del 25 al 28 de junio, ha cerrado con una ocupación del 87,22% en las actividades de pago en diversos escenarios de la ciudad, informa este martes en un comunicado.

La organización ha hecho un "buen balance" tanto por las propuestas programadas como por la afluencia de público, en el que 11 de las 16 sesiones de pago agotaron las entradas y las actividades gratuitas tuvieron una buena acogida.

Entre las propuestas gratuitas han destacado los conciertos de El Petit de Cal Eril, Pony Petit y el escritor Carles Rebassa, mientras que en las sesiones de pago han incluido artistas como Kiko Veneno, Anna Andreu y Magalí Sare con el Cor Bruckner Barcelona, entre otras.