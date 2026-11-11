Los Api catalanes critican "actos vandálicos" en agencias inmobiliarias por la huelga

Carteles reivindicativos en Barcelona - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (Aic) han criticado "los actos vandálicos que han sufrido numerosas agencias inmobiliarias" este miércoles por la huelga general.

Las dos entidades han recibido "múltiples comunicaciones de profesionales que han denunciado desperfectos y otros incidentes" en sus establecimientos, aunque todavía no pueden concretar el número de agencias afectadas, informan en un comunicado.

Entienden los problemas de acceso a la vivienda como uno de los grandes retos de España pero ven "profundamente injusto que, mediante estos actos vandálicos, se señale a los profesionales inmobiliarios" por una crisis con muchas causas estructurales.