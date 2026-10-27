Appec reconoce El Punt Avui, Espai Texas y SOS Català por su compromiso con la cultura catalana

Un momento de la edición pasada de los premios de la 'Nit de las Revistes y la Premsa en Català' - APPEC

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Publicacions Peridiques en Català (Appec) ha reconocido El Punt Avui, el Espai Texas y SOS Català con los premios de la 26 'Nit de las Revistes y la Premsa en Català' que se celebrará el miércoles 4 de noviembre en el Casino l'Aliança del Poblenou en Barcelona.

Tres reconocimientos que "ponen de relieve diferentes formas de contribuir a la presencia y promoción del catalán, desde la consolidación de la prensa en lengua propia" hasta la creación de espacios culturales y la divulgación a través de las redes sociales, informa Appec en un comunicado este martes.

El premio periodismo ha sido otorgado a El Punt Avui con motivo de los 50 años de la cabecera, la cual tuvo un papel "destacado" en la recuperación del catalán en la prensa y de la que se subraya su contribución a la normalización de la lengua en el ámbito informativo.

El premio cultura ha recaído sobre el Espai Texas por su contribución a la promoción del cine y el teatro en catalán, así como por su apuesta por una oferta cultural "cercana al público" y por recuperar un equipamiento histórico y convertirlo en un punto de encuentro para creadores y espectadores.

SOS Català ha sido reconocido con el premio comunicación por su labor de divulgación y promoción de la lengua catalana a través de las redes sociales: es un proyecto que apuesta por una comunicación "cercana y dinámica" para dar a conocer la diversidad dialectal del catalán y visibilizar los retos que afrontan sus hablantes.