Apportt reconoce a Grupo Jorge, Grup Riera Roura y Stella Maris en sus premios anuales

TARRAGONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona (Apportt) ha premiado a Grupo Jorge, Inetum España, Grup Riera Roura y Vopak Terquimsa en la última edición de sus premios anuales, en un acto que ha reunido este jueves a más de 200 personas.

Junto a las compañías premiadas, la entidad ha explicado en un comunicado que también ha otorgado diversas menciones especiales, que han recaído en la entidad Stella Maris, los empresarios José Luis Vilar Guañabens y Josep Maria Andreu y la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona.

"El acto ha servido para poner en valor el trabajo de las personas, entidades y compañías que contribuyen al crecimiento y la excelencia del sector en el ámbito del Port de Tarragona", ha valorado el organismo, con el objetivo de reconocer e incentivar las trayectorias que mejoran la competitividad del puerto.

La empresa Grupo Jorge ha recibido el premio como la empresa más activa en la proyección exterior, por su posición como uno de los mayores exportadores de carne porcina en Europa, mientras que Inetum España ha logrado el reconocimiento por innovación y emprendeduría, gracias al trabajo de impulso de proyectos pioneros.

Grup Riera Roura, el grupo de comercio de cereales, ha recibido el premio de profesionalidad y especial dedicación, por haber "contribuido al crecimiento y posicionamiento" del Port de Tarragona, y Vopak Vopak Terquimsa, la empresa de almacenamiento y manipulación de líquidos, se ha llevado el galardón por calidad y sostenibilidad.

MENCIONES ESPECIALES

Apportt también ha entregado una serie de menciones especiales, como la otorgada a la entidad Stella Maris, que lleva a cabo un servicio de atención a personas en el mar, o la Societat d'Explotacions Submarines de Tarragona, una organización sin ánimo de lucro que promueve la protección y regeneración del medio marítimo.

Como personas individuales, Apportt ha reconocido a José Luis Vilar Guañabens "por su trayectoria como último representante de cuatro generaciones dedicadas a ser consignatario de barcos y estibadores", y Josep Maria Andreu, por la creación del Nàstic Genuine, que promueve la integración de personas con diversidad funcional e intelectual.