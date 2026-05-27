Aprobada la creación de un barrio alrededor de la fábrica Roca, entre Gavà y Viladecans (Barcelona)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en una visita al proyecto este miércoles. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión territorial de urbanismo del Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprobado la modificación del planeamiento urbanístico que permitirá la creación de un nuevo barrio en el entorno de la fábrica Roca y situado entre los municipios de Gavà y Viladecans (Barcelona).

El proyecto, bautizado como Roca City Gavà-Viladecans, supondrá la creación de un nuevo barrio que combinará la actividad económica, equipamientos y comercios y la creación de 2.730 viviendas, de las cuales 1.260 serán de titularidad pública, informa el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat este viernes en un comunicado.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha valorado en una visita al entorno del proyecto que el cambio de este planeamiento "simboliza" un cambio en la manera de entender el desarrollo urbano, y que deja atrás la expansión sobre territorios vírgenes para apostar por repensar y adaptarse a lo que ya existe.

La modificación del plan general metropolitano abarca 32 hectáreas entre la fábrica Roca y su entorno, con un 60% del suelo destinado a actividad económica (330.992 metros cuadrados), y que incluye el desarrollo de comercios y un complejo de la compañía Roca, y otro 40% al desarrollo de vivienda.

Se prevé también la construcción de dos equipamientos públicos, en el antiguo edificio de las oficinas de Roca, y en una antigua fábrica que se podrá destinar a usos docentes, socioculturales, administrativos o de investigación, y un parque de 7,36 hectáreas.