Aprobado el planeamiento para viviendas de la cooperativa La Titaranya en Valls (Tarragona)

TARRAGONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión territorial de urbanismo del Camp de Tarragona ha aprobado definitivamente una modificación del planeamiento municipal de Valls (Tarragona) que permitirá a la cooperativa La Titaranya impulsar la segunda fase de sus viviendas cooperativas en el centro del municipio.

En este sentido, se rehabilitará el conjunto de edificios de Ca l'Alemany, en la calle Metges, para implantar 16 viviendas, que se suman a los que ya se pusieron en servicio el 2023 en Ca Robusté, en la calle Carnisseria, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat este martes.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha puesto en valor que el cambio del planeamiento municipal permitirá "ampliar la protección patrimonial de un inmueble representativo del pasado industrial de Valls" y, al mismo tiempo, completar una actuación de regeneración urbana.

"No sólo aportará nuevas viviendas a un municipio con el mercado residencial tensionado, sino que habilitará nuevos espacios públicos para el vecindario del casco antiguo", ha añadido.

Este planeamiento tiene el objetivo, también, de incrementar la protección de Ca l'Alemany, un antiguo edificio industrial.