Aprobado el trazado para conectar la AP-7 con la variante de Figueres (Girona) por el sur

GIRONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado para aumentar la capacidad de la carretera N-2 mediante la conexión de la variante de Figueres (Girona) con la autopista AP-7 al sur de esta localidad.

La actuación cuenta con un presupuesto de obra estimado en 49,7 millones de euros (IVA incluido), y forma parte del programa de actuaciones en la AP-7 y AP-2, con una inversión total programada superior a los 1.000 millones de euros, informa el Ministerio este jueves en un comunicado.

El objetivo es resolver la confluencia entre la carretera N-2 (que será transformada en vía multicarril en su variante de Figueres) y la autopista AP-7 en el entorno sur de dicha localidad, así como optimizar la conectividad entre ambas infraestructuras mediante un nuevo diseño que mejore los flujos de tráfico y elimine las deficiencias del trazado actual.

Al tratarse de urbanizaciones densamente pobladas y con numerosos accesos a playas, la carretera sufre elevadas intensidades de tráfico, principalmente en época estival: la N-2 sirve de conexión para poblaciones próximas como son Pontós, Ermedás, Garrigás, Vilamalla, Creixell, Santa Llogaia d'Alguema, Borrassá o Figueres.

El proyecto que se engloba dentro del programa de actuaciones en la AP-7 y AP-2 que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está desarrollando tras la liberalización de estas autopistas en Catalunya y que cuenta con una inversión total de más de 1.000 millones de euros.