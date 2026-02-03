Aprueban nuevas viviendas protegidas y más equipamientos en Sentmenat y Franqueses (Barcelona)

Imagen de las parcelas que se construirán en Sentmenat (Barcelona). - GOVERN

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona ha aprobado la modificación de los planeamientos municipales en Sentmenat y Franqueses del Vallès (Barcelona) propuestas por los ayuntamientos de ambos municipios y que permitirá la construcción de viviendas protegidas y ampliar equipamientos.

En el caso de Sentmenat, la modificación del plan permitirá la construcción de 94 viviendas de protección oficial, con el objetivo de "cubrir las necesidades de alojamiento, favoreciendo el acceso a familias con rentas moderadas y de personas jóvenes", y de un establecimiento del grupo Bonpreu, ha explicado el Govern este martes en un comunicado.

En Franqueses del Vallès, la aprobación de la comisión permitirá al ayuntamiento ampliar la escuela municipal de música y calificará como equipamiento un edificio municipal polivalente que estaba calificado como zona verde.