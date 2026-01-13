Ara Pacte Local presentará 150 candidaturas a las municipales, la mitad en coalición - ARA PACTE LOCAL

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ara Pacte Local prevé presentar 150 candidaturas a las elecciones municipales de 2027, la mitad en coalición, según han explicado a Europa Press fuentes cercanas a la plataforma municipalista.

En un encuentro celebrado el sábado en Vilobí d'Onyar (Girona) con representantes de unos 50 municipios, se apostó por consolidar el proyecto con la elección de su estructura territorial y construir "una alternativa fuerte, arraigada y con vocación de gobierno" de cara a las municipales.

Durante el encuentro, las citadas fuentes han asegurado que se constató la "buena sintonía" de los cargos de Ara Pacte Local con el Govern de Salvador Illa y se explicaron algunos de los proyectos que se están llevando a cabo en diferentes ámbitos.

La reunión también sirvió para aclarar dudas políticas e ideológicas de la mano de algunas de las caras visibles del proyecto como la del alcalde de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona, y del exlíder del PDeCAT y actual director general de Economía Social y Solidaria y el Cooperativismo de la Generalitat, David Bonvehí.

ESTRUCTURA TERRITORIAL

Con el objetivo de mejorar la coordinación entre los municipios y de tener una presencia efectiva en el territorio, en la demarcación de Barcelona se ha nombrado coordinadora a Mònica Ventura, y adjuntas a Sílvia Fuster, Mayte Pérez y Guillermina Alonso.

En Catalunya central, el coordinador será Benjamí Nieto con Xus Domene como adjunta, y en las comarcas de Girona la coordinadora será Eva Trias con Ivan Gascon como adjunto.

Mar Giné será la coordinadora en las comarcas de Tarragona junto con Marc Vinya como adjunto, y el coordinador en las comarcas de Lleida, Pirineu y Aran será Marc Solsona con Rosa Pujol y Domènec Vila como adjuntos.

La coordinación general de Ara Pacte Local recae en Jofre Serret y Rosa Pujol, que en el acto destacaron "la voluntad de construir un proyecto útil para los gobiernos locales y las candidaturas municipalistas, basado en la cooperación entre municipios, la defensa de los servicios públicos y la participación ciudadana".

La jornada concluyó con el compromiso de seguir ampliando el proyecto, sumando a nuevos municipios, y trabajar para presentar candidaturas "sólidas, arraigadas y transformadoras" a las municipales.