El director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno aragonés, Pedro Olloqui, a las puertas del MNAC - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno aragonés, Pedro Olloqui, ha afirmado este martes que los trabajos para el traslado de las pinturas profanas se van a hacer con la máxima colaboración, y ha considerado que es una "prueba piloto" para un futuro procedimiento con las murales.

En declaraciones a los medios a su llegada antes del inicio de los trabajos para el traslado de las pinturas profanas, ha asegurado que acude al MNAC con un "espíritu de máxima colaboración" con las instituciones catalanas y de cordialidad personal.

Ha subrayado que las pinturas profanas son un "patrimonio muy importante para los aragoneses", y ha explicado que 6 técnicos supervisarán el proceso junto a los técnicos designados por el MNAC y por la empresa SIT, la encargada de realizar los trabajos.

Ha explicado que los trabajos se harán a puerta cerrada en la sala 17 del museo con presencia exclusiva de los técnicos, un procedimiento que se prolongará durante unos días con el desmontaje de las piezas y los tratamientos para la consolidación y embalaje de las pinturas.

"Quiero decir que esta experiencia es una experiencia piloto, una prueba piloto, para la realización también del traslado de las pinturas de la sala capitular. Los aragoneses estamos totalmente determinados al cumplimiento de la sentencia", ha subrayado Olloqui.

Olloqui ha reiterado que la sentencia "no terminará hasta que el conjunto de las obras vuelvan" al Monasterio de Sijena, y ha dicho que la resolución dejó cerrado el caso como cosa juzgado y como viable el traslado de las obras murales.

Por ello, ha considerado que el traslado de las pinturas profanas es "una primera experiencia para aprender y garantizar ese segundo traslado" con las murales, y ha enfatizado que Aragón no va a renunciar a ese traslado.

EXPUESTAS EN SIJENA EN 2028

Ha considerado que Aragón y Catalunya están emplazadas a "dar un ejemplo al mundo" de colaboración institucional, y ha dicho que espera poder entrevistarse con el director del MNAC, Pepe Serra, y abrir una etapa de cooperación para el cumplimiento de la sentencia.

Olloqui ha explicado, como hizo el presidente aragonés, Jorge Azcón, que está previsto que las pinturas se expongan a primeros de 2028 y antes quieren dedicarles un tiempo a un estudio historiográfico pormenorizado y trabajos de consolidación y restauración.