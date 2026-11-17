Pinturas profanas del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca), en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) para el traslado de las pinturas profanas al Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) han comenzado la mañana de este martes, con una veintena de técnicos entre los del museo, el Gobierno aragonés y la empresa SIT.

Las pinturas profanas son un conjunto de pintura mural (fresco trasladado a tela) formado por ocho plafones que, a manera de friso continuo, decoraba la parte superior de los muros de una sala rectangular situada entre la iglesia y el claustro y están en el MNAC en depósito de la comunidad de religiosas sanjuanistas.

Antes del inicio de los trabajos, el director de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha visitado la sala del MNAC donde están las pinturas profanas y ha sido recibido por el presidente del patronato del MNAC, Joan Oliveras, y el director del museo, Pepe Serra.

Los trabajos se inician con la retirada de las pinturas de la sala, a las que se tendrán que hacer "algunas intervenciones y algunos mecanismos técnicos de protección", de consolidación y embalaje para su transporte, que probablemente culminará el 2 de diciembre, explicó la semana pasada el director del museo.

La sala permanecerá cerrada al público para una operación en la que solo habrá técnicos como si fuera un quirófano.