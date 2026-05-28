Aragonès afirma no dudar de la "honorabilidad" de Elena (ERC), investigado por el TSJC

Archivo - El expresidente de la Generalitat Pere Aragonès - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Pere Aragonès ha asegurado que no tiene ninguna duda de la "honorabilidad" del diputado de ERC en el Parlament y exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena, tras conocerse este miércole que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) le investiga por un presunto delito de prevaricación en adjudicaciones irregulares en Altafulla (Tarragona).

Lo ha dicho este jueves en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en la que ha cuestionado que se apunte a Elena como cooperador necesario: "Él trabajaba como abogado y no es cooperador necesario porque él era el abogado que realizaba el trabajo de una contratación que cuestionan. Es muy distinto eso que el alcalde que adjudica. Por tanto, los niveles de responsabilidad, llegado el caso, serían muy diferentes".

Ha asegurado que es "muy probable" que la investigación acabe en nada, según él.