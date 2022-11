Aragonès celebra la absolución de la Mesa de Torrent: "Hablar de autodeterminación y amnistía no es delito"

Defiende la reforma del Código Penal y niega que suponga endurecimiento de penas

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado este miércoles la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de absolver del delito de desobediencia al expresidente de la Cámara catalana Roger Torrent y a los exmiembros de la Mesa Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado.

"Me sumo a la alegría de los miembros de la Cámara por la absolución de Torrent y del resto de miembros de la mesa. Hablar de autodeterminación y amnistía en el Parlament no es delito, y el 1-O tampoco fue un delito. Estoy convencido de que también ganaremos esta batalla", ha subrayado en la sesión de control en el Parlament en respuesta al líder del PP, Alejandro Fernández.

Después de que diversos diputados hayan aplaudido la decisión del TSJC, anunciada minutos antes por la vicepresidenta primera del Parlament en funciones de presidenta, Alba Vergés, Fernández ha manifestado que celebra que aplaudan y acaten sentencias judiciales, y ha añadido: "A ver si lo hacen siempre".

Para el líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, las consideraciones "partidistas no son democráticas pues se inmiscuyen en la división de poderes y no expresan el parecer de todo el Parlament", tras constatar que no todos los diputados se han levantado a aplaudir el fallo judicial.

Sin embargo, la portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha defendido que en el Parlament se debe poder hablar y debatir de todo, por lo que considera imposible entender la "persecución" vivida por los miembros de la anterior Mesa del Parlament.

"Pese a todo, se empieza a hacer justicia, pero este juicio no se tendría que haber producido nunca. Esto no borra el proceso judicial vivido, que en sí mismo es una herramienta de persecución y represión política para intentar hacer callar nuestras reivindicaciones", ha manifestado.

El presidente de Junts en la Cámara, Albert Batet, ha coincidido en que los exmiembros de la Mesa "no deberían haber sido juzgados por permitir hablar de la corrupta monarquía española, pero la persecución del derecho a protestar sigue", tras concretar que este miércoles empieza el juicio a 11 ciudadanos de Lleida por protestar contra la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

GARRIGA, JOVÉ Y SALVADÓ

Aragonès también ha expresado su apoyo a los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, algo que también ha hecho la diputada de la CUP Eulàlia Reguant al inicio de su intervención en la sesión de control.

Posteriormente, ha advertido a Aragonès del "endurecimiento de las penas" que conllevará para miles de activistas la reforma del Código Penal, que derogará el delito de sedición y creará el de desórdenes públicos agravados.

"Derogar la sedición sí, pero así no", ha remarcado la diputada de la CUP, que ha pedido al presidente catalán que den marcha atrás y escuchen lo que dicen al respecto algunas entidades, juristas, movimientos por la vivienda, ecologistas y organizaciones sindicales, entre otros.

Sin embargo, Aragonès ha discrepado de la argumentación de Reguant, ha pedido ser cuidadosos con el análisis que se hace y, tras apuntar que la desobediencia civil no violenta es legítima, ha negado que los activistas que participan en ellas puedan tener consecuencias penales más negativas con la reforma acordada.

También ha reiterado que el Govern está comprometido en buscar una resolución al conflicto político en base al ejercicio de la autodeterminación y la amnistía en respuesta al líder de Vox, Ignacio Garriga, que le ha acusado de querer "indultar a los amigos, eliminar la sedición para poder dar un golpe de estado en los próximos meses y reformar la malversación para poder seguir robando a los catalanes".