Aragonès da por "superado" el pacto que concedía a Junts la Presidencia del Parlament

49e968e9d808372d9a5e37fdb1852709.jpg - David Zorrakino - Europa Press

Espera que el PSC "cumpla" con el acuerdo de Presupuestos en la votación de enmiendas de este viernes

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dado este viernes por "superado" el pacto de investidura por el que ERC asumió la Presidencia de la Generalitat y Junts la del Parlament tras su salida del Ejecutivo catalán en octubre.

"Junts decidió romper este acuerdo saliendo del Govern. Si quieren rehacer propuestas conjuntas, estoy muy abierto a escuchar", ha dicho en una entrevista de Ràdio4 y La2 recogida por Europa Press, preguntado por el futuro de la Presidencia del Parlament si la presidenta suspendida, Laura Borràs, es condenada en la causa de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El juicio a Borràs por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la ILC y adjudicarlos a dedo quedó visto para sentencia este miércoles, y el fiscal pide para ella seis años de cárcel y 21 de inhabilitación.

Aragonès ha pedido "no avanzarse" a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que cree que clarificará la situación de la Presidencia tanto si Borràs es absuelta --lo que implicará su restitución como presidenta-- como si es condenada --con lo que se deberá abrir una nueva fase, ha dicho--.

Ha afirmado que, "desde un punto de vista personal", sí le preocupa que Borràs pueda entrar en prisión, aunque ha subrayado que la causa por la que ha sido juzgada es de presunta corrupción y no es un caso de represión política, a su juicio.

PRESUPUESTOS

Ante la votación este viernes de las enmiendas a los Presupuestos en comisión en el Parlament, Aragonès se ha mostrado convencido de que el PSC "cumplirá" con el acuerdo de Presupuestos y rechazará las enmiendas de Junts sobre los macroproyectos del Hard Rock, la B-40 y la ampliación del Aeropuerto.

Además, ha sostenido que Junts ha presentado estas enmiendas para erosionar al Govern y que estos proyectos no les han preocupado "hasta que el PSC los ha puesto sobre la mesa".

Ante la manifestación de este sábado contra los macroproyectos, ha afirmado que muchas personas los critican de forma "razonable", pero que el Govern decidió priorizar tener Presupuestos para 2023.

También ha explicado que el Govern está en conversaciones con el Ministerio de Transportes sobre el convenio para ejecutar la Ronda Nord que, según el acuerdo, debe firmarse en el primer trimestre de 2023: "Trabajaremos para dar cumplimiento a los acuerdos".

EL PLAN PILOTO DE LA RENTA UNIVERSAL

Sobre la enmienda del PSC al plan piloto de la renta básica universal --en la ley de medidas de los Presupuestos-- ha reiterado que está convencido de que "todo el mundo estará a la altura de los compromisos" que ha adquirido.

"Los acuerdo yo los cumplo. Hasta que de la otra parte no haya un incumplimiento, que espero que no la haya, no avanzaré eventos", ha añadido.

ACUERDO DE CLARIDAD

Por otro lado, Aragonès se ha emplazado a impulsar las reuniones sobre el acuerdo de claridad para un referéndum pactado en Catalunya tras la aprobación de los Presupuestos, para asegurar que esos encuentros "vayan bien".

Así, ha deseado que esas reuniones sirvan para avanzar en positivo y no para tirarse "las propuestas por la cabeza", y ha sostenido que tanto los comuns como el PSC, en 2012, han estado de acuerdo en algún momento en celebrar una consulta sobre la independencia.

Preguntado por si aceptaría un referéndum sobre la independencia en el que votara toda España, ha dicho que es una cuestión que tendría que debatirse con el Gobierno, aunque ha defendido que quien decide debe decidir es "pueblo de Catalunya", a semejanza de lo que ha ocurrido en otros referéndums internacionales.

JORDI PUJOL

Preguntado por si, tras las últimas apariciones del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se plantea restituirle los honores, Aragonès ha asegurado que fue el propio Pujol quien "decidió" prescindir de prestaciones como expresidente --que le retiró el expresidente Artur Mas--.

Además, ha recordado que hay una investigación judicial en curso por casos de presunta corrupción vinculados a su entorno.

"En tiempos de su presidencia, hubo tiempo para hacer políticas y decisiones muy positivas para el país y otras que son más discutibles", ha añadido.

TIK TOK DE UNA ENFERMERA CONTRA EL CATALÁN

Tras el caso de la enfermera que publicó un 'tik tok' criticando tener que acreditar el C1 de catalán para opositar en Catalunya, Aragonès ha asegurado que "no es representativo" de los sanitarios que vienen a trabajar a Catalunya desde otras comunidades autónomas y pedido no centrar la atención en anécdotas como esta.

"Damos la bienvenida a todo el personal sanitario que quiera venir a trabajar en el país. Pero del mismo modo, y con toda claridad, toda la ciudadanía de Catalunya tiene derecho a ser entendida y atendida en catalán", ha mantenido.

CASO DE SALLENT

Aragonès ha defendido el "acompañamiento" que la Generalitat está dando a familia de las gemelas de Sallent (Barcelona) y a la comunidad educativa, un caso en el que ha asegurado que han actuado con mucho cuidado.

El suceso --ha recordado-- está en manos de la inspección de Educación y de los Mossos d'Esquadra, tras denuncias de posible acoso escolar: "Hasta que no acabe, no haré afirmaciones categóricas".

Sin embargo, y después de que Educación negara denuncias de acoso en el centro, ha puntualizado que después llegaron informaciones que, a diferencia de los primeros datos, apuntaban a otras posibilidades: "En lo que no se haya hecho bien, hemos pedido disculpas", ha añadido.