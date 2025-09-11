Aragonès pide defender el catalán y seguir luchando para resolver el conflicto político

Archivo - El expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, interviene durante la última jornada del 4º Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya, en el Auditori L'illa, a 20 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este jueves aprovechar la Diada para defender y promover la lengua catalana y también para reflexionar sobre la necesidad de seguir luchando para resolver el conflicto político entre Catalunya y el resto de España.

En un video en Instagram recogido por Europa Press, ha asegurado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el catalán forma parte "de una estrategia deliberada para terminar con la escuela como herramienta de cohesión social y nacional", por lo que ha pedido firmeza y ser conscientes de que, hasta que no se logre la independencia, no se tendrán todas las herramientas para conseguirlo.

Sobre el conflicto político, ha llamado "a aprovechar el escenario de negociaciones con muchas carpetas diferentes que hay sobre la mesa para que sean el primer paso para abordar el fondo" de la cuestión, y ha advertido de que la mejor manera de defender la democracia a nivel global desde Catalunya es hacerlo defendiendo la libertad y la igualdad de los catalanes.