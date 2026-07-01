Aran (Lleida) acoge una prueba piloto con drones en los ámbitos de transporte, cultura y seguridad

Prueba piloto con drones en la Val d'Aran (Lleida) - GOVERN

LLEIDA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y el Conselh Generau d'Aran (Lleida) han impulsado conjuntamente una prueba piloto con drones en los ámbitos del transporte, la cultura y la seguridad en una presentación este jueves organizada con el centro de innovación HèPic.

Se han presentado y hecho demostraciones de un piloto de logística de transporte de carga con drones en entornos de acceso difícil, otro de cultura inmersiva con realidad virtual y aumentada, y un tercero para mejorar, con drones, la seguridad en carreras de montaña, informa el Govern en un comunicado este miércoles.

La secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat, Maria Galindo, y el conseller de Innovación del Conselh Generau d'Aran, Oriol Sala han presidido la presentación junto a la presidenta de Idapa, Amalia Sanz, y los CEO de las empresas aranesas implicadas en los proyectos: Cargo Drones Solutions, Arantec y UTMB Iberia.

El escenario de las demostraciones ha sido Arres de Sus y el objetivo es, según ha asegurado el Govern, dar respuesta "a retos reales del territorio con soluciones innovadoras basadas en tecnologías digitales avanzadas", así como promover la diversificación del tejido empresarial aranés.

RESULTADOS DE LOS PILOTOS

El primero de los pilotos ha tenido como objetivo la validación de soluciones logística de transporte en cargas de entre 15 y 30kg con sistemas de aeronaves no tripuladas para reducir el tiempo de entrega, los costes operativos y el impacto ambiental.

El segundo piloto, el proyecto 'GUARDA+ 2.0', desarrollado por la empresa Arantec, permite descubrir los contenidos en alta definición de la iglesia románica de Santa Maria d'Arties combinando la tecnología de modelos tridimensionales detallados con filmaciones estereoscópicas de 360 grados.

La última de la demostraciones ha consistido en la inauguración del piloto pionero 'Aran by UTMB Drone', que comenzará este mismo jueves con operaciones de seguimiento, vigilancia y soporte aéreo con drones durante las carreras de 55km, 100km y 163km de la Val d'Aran.