La ARC destina 330.000 euros a retirar amianto de cubiertas dañadas por el granizo en 2025

GIRONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha otorgado 330.000 euros en subvenciones para la limpieza, retirada, transporte y tratamiento de amiento de cubiertas de edificaciones afectadas por los episodios de granizo que tuvieron lugar en las comarcas del Ripollès y La Garrotxa (Girona) en junio de 2025 y Alt Urgell (Lleida) en agosto de ese mismo año.

Se han otorgado ayudas a 34 beneficiarios por un total de 330.984 euros: en La Garrotxa reciben ayudas tres municipios que son Santa Pau (12 otorgamientos), Sant Joan les Fonts (1) y Mieres (2), por un valor de 240.214,75 euros.

En el municipio de Les Valls d'Aguilar (Lleida) han recibido ayudas 19 beneficiarios, por un total de 90.769,25 euros.