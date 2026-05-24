Arcadi España dice que la voluntad del Gobierno es "tener una nueva financiación el año que viene"

El ministro de Hacienda, Arcadi España durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 20 de mayo de 2026, en Madrid - Marta Fernández - Europa Press

BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que el Gobierno va a llevar adelante la reforma del modelo de financiación autonómica y ha subrayado que la voluntad del Ejecutivo es "tener una nueva financiación el año que viene".

En una entrevista en 'El Periódico' recogida por Europa Press, España ha subrayado que la propuesta "es muy buena para el conjunto de comunidades", y lo ha ejemplificado en la Comunidad Valenciana, con 3.669 millones de euros más de lo que recibe ahora, según él el doble de lo que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pidió al presidente del Gobierno.

"Tenemos un modelo. Por desgracia, no he visto ninguno del PP. Quizás es que no lo tienen", ha subrayado España, quien ha añadido que es una propuesta que cree que es buena, en la que todas las comunidades ganan y se corrigen desigualdades y se incrementa la transparencia y solidaridad entre territorios.

Preguntado por si la llevarán adelante aunque sea rechazada por las comunidades gobernadas por el PP, ha dicho: "Con diálogo, vamos a hablar con todos, es nuestra obligación. Pero es una propuesta valiente y muy ambiciosa".

España ha afirmado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se va a reunir "pronto, va a ser antes del verano", y ha dicho que el ministerio va a empezar en breve la ronda de consultas con las comunidades y una vez finalice, ir a este Consejo.

"EL PP NO TIENE MODELO ALTERNATIVO"

"Es el momento de afrontar ese diálogo con los territorios con el objetivo de que el año que viene podamos tener un nuevo de modelo financiación autonómica. Por el Gobierno no va a ser. Vamos a hacer todos los esfuerzos administrativos y técnicos para poder llevar cuánto antes un proyecto ley. Y que luego sean los grupos parlamentarios los que acaban de debatirlo y aprobarlo", ha añadido.

España ha dicho que la primera comunidad con la que se reunirá será la Comunidad Valenciana tras la petición de su presidente, pero que el ministerio tendrá contactos con todas y que espera un diálogo responsable: "Lo que me preocupa es que el PP no tiene un modelo alternativo", ha dicho.

Preguntado sobre la condonación de la deuda a las comunidades, ha afirmado que existe un proyecto de ley que está en el Congreso y que para él es histórico, expresando su voluntad de hablar con todos los grupos: "Podemos hablar de si la quita es mucha o poca, pero no podemos levantarnos de la mesa e irnos".

Ante la pregunta de si después del ciclo electoral y la imputación del expresidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' será más difícil llegar a acuerdos sobre financiación, ha asegurado que "los problemas de los ciudadanos no entienden de ciclos electorales" y que, independientemente de las circunstancias, se debe continuar dialogando y aprobando iniciativas.

"HABRÁ PRESUPUESTOS"

Ha dicho que España cuenta con presupuestos prorrogados y que a través de las modificaciones que permite la normativa ha podido abordar medidas estructurales como "5.000 millones de ayudas para mitigar los efectos de la guerra en Irán".

"Vamos a presentar presupuestos. La semana que viene ya hay una reunión con los agentes sociales para hablar del decreto, que es la prioridad, con las medidas para mitigar los efectos de la guerra en Irán, y estamos centrados en eso. Habrá presupuestos. Habrá noticias, espero pronto", ha subrayado.

Sobre el anuncio de ERC de enmiendas a la financiación para que Catalunya recaude el IRPF, ha precisado que agencias de tributos "tienen muchas comunidades, lo que pasa es que cuando le pones el apellido catalán, es como si fuera algo sospechoso", lo que le parece injusto.

Ha dicho que el acuerdo Gobierno-Generalitat era que se estaba de acuerdo en impulsar medidas que permitieran a Catalunya y al conjunto de comunidades una mayor implicación en la gestión de determinadas figuras tributarias, "siempre en el marco de la Agencia Estatal de Administración Tributaria", una previsión que también aparece en otros estatutos de autonomía, ha añadido.

"Lo que no me parece tolerables en una democracia es que porque algo sea catalán ya sea sospechoso y peligroso. Deberíamos de desterrarlo del debate político", ha subrayado.

Preguntado por si después del ciclo electoral y la imputación del expresidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' será más difícil llegar a acuerdos, ha asegurado que "los problemas de los ciudadanos no entienden de ciclos electorales" y que, independientemente de las circunstancias, se debe continuar dialogando y aprobando iniciativas.