Arcarazo (Sindicat de Llogateres) reclama prohibir la especulación con la vivienda

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha reclamado la prohibición de la especulación con la vivienda y aumentar los impuestos a los "muy ricos" para financiar el parque de vivienda social.

Lo ha dicho este miércoles en declaraciones a la prensa antes de la manifestación de la huelga general en Barcelona, en las que ha añadido que se deben bajar los precios de la vivienda, la comida y la energía, y subir salarios y pensiones.

Arcarazo ha celebrado que la huelga de este miércoles ha sido un éxito y que ha logrado "parar el país".