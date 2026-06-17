Archivan la causa contra la residencia de Tremp (Lleida) por la muerte de 64 residentes por Covid

Archivo - Fachada de la residencia de ancianos Sant Hospital de Tremp (Pallars Jussà), en Lleida, Catalunya (España), a 23 de diciembre de 2020. El fiscal de Lleida quiere investigar a este geriátrico por la alta mortalidad de residentes (61 muertos en un - Ana Meneses/Europa Press - Archivo

LLEIDA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Lleida ha confirmado el archivo definitivo de la causa penal contra una residencia geriátrica de Tremp (Lleida) por la gestión de la pandemia del Covid-19, tras un brote que causó la muerte de 64 de los 142 residentes.

Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Juez de Instrucción considera que no ha quedado debidamente justificada la perpetración de los delitos de homicidio imprudente y contra la integridad moral que dieron lugar a la denuncia.

La Audiencia de Lleida remarca que los hechos objeto del procedimiento hubieran podido ser constitutivos de un delito de imprudencia pero que, para ello, sería preciso una "voluntaria omisión de la diligencia personal" y, además, que el daño causado se presente como objetivamente previsible.

En este sentido, se señala que no se puede tipificar como imprudente "cualquier conducta que se repute origen o causa de un resultado lesivo".

CONTEXTO

Además, la Audiencia estima necesario destacar el contexto en el que se produjeron los hechos, caracterizado por la "falta de conocimiento sobre el nuevo coronavirus" y la precariedad y falta de recursos humanos para su abordaje.

Por otra parte, constata que la residencia disponía de un plan de contingencia que incluía el conjunto de medidas a adoptar en materia de protección y actuaciones frente a la sospecha o confirmación de un caso de covid-19.