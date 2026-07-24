Archivan una causa por presunta prevaricación y malversación de Christian Soriano (PSC)

Archivo - Fachada del Tribunal Superior - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra el diputado del PSC en el Parlament y concejal de El Vendrell (Tarragona) Christian Soriano, investigado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación.

La Fiscalía le denunció en 2022 por su nombramiento en 2019 al frente del consejo de administración de la empresa pública del municipio que gestiona la radio y televisión local, sin tener el cuórum necesario, por lo que cesó del cargo a los pocos meses, según consta en el auto de este viernes que el TSJC ha difundido en un comunicado.

No se aprecia "ningún indicio delictivo" en los hechos investigados por el TSJC, que asumió la causa procedente del Juzgado de Instrucción 7 de El Vendrell cuando Soriano se convirtió en 2024 en diputado y, por tanto, aforado.