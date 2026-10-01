Areas se adjudica la gestión de 14 nuevos establecimientos en tres aeropuertos españoles

Local gestionado por Areas en el aeropuerto de Málaga - AREAS

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Areas se ha adjudicado la gestión de 14 nuevos establecimientos tras el concurso celebrado por Aena para la renovación de la oferta de restauración en aeropuertos: 7 locales en el aeropuerto de Málaga, 6 locales en el de Gran Canaria y 1 local en de Valencia.

En conjunto, las nuevas concesiones, con una duración de entre 8 y 10 años, representan el 42% del total de los locales licitados y el 52% del volumen económico del concurso, informa Areas en un comunicado este jueves.

Los nuevos espacios generarán unos ingresos totales estimados de cerca de 900 millones de euros durante el periodo de concesión y supondrán una inversión de 7,8 millones de euros, destinada a "transformar íntegramente los establecimientos e implantar una oferta gastronómica completamente renovada".

El ceo de Areas, Óscar Vela, ha afirmado que esta adjudicación, que dará empleo a más de 400 personas, supone un nuevo hito en la estrategia de crecimiento de Areas: "Seguimos consolidando nuestra posición como operador de referencia tanto en España como a nivel internacional".

Por su lado, el ceo de Areas Iberia, Sergio Rodríguez, ha dicho que este resultado pone de manifiesto su compromiso "por seguir elevando la experiencia del viajero con propuestas que combinan calidad, innovación y un equilibrio perfecto de conceptos adaptados a las necesidades de los viajeros".

La nueva propuesta gastronómica combinará marcas propias, marcas locales y marcas nacionales e internacionales.