Argimon defiende que la vacunación por edad en el covid se hizo según criterios clínicos y éticos

La abogada de Josep Maria Argimon, Olga Tubau, y el exconseller de Salud, Josep Maria Argimon, a su llegada a la Audiencia el primer día de julio - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del Institut Català de la Salut (ICS) y secretario de Salud Pública de la Generalitat durante la pandemia de la covid, Josep Maria Argimon, ha afirmado que la decisión de priorizar la vacunación en la franja de 55-65 años "estaba bien tomada desde el punto de vista clínico y epidemiológico" y ético, como marcaba la estrategia estatal de vacunación, y también a nivel legal y económico.

Lo ha dicho este martes durante su declaración como acusado en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona por la presunta paralización de la vacunación del covid a policías y guardias civiles destinados en Catalunya en 2021.

La Fiscalía acusa a la entonces consellera de Salud, Alba Vergés; al exsecretario general del Departamento, Marc Ramentol, y al exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, de un delito de prevaricación por el que pide 12 años de inhabilitación.

Argimon ha explicado la anotación que hicieron constar él y la doctora Carmen Cabezas (que era secretaria de Salud Pública) tras reunirse la Comisión Nacional de Salud Pública del 22 de marzo de 2021, donde se acordó priorizar la vacunación de la franja 60-65 años (también en los grupos esenciales): "De acuerdo, pero recuperar los colectivos esenciales que quedaban pendientes" de vacunar, manifestaron.

Ha justificado que hicieron este apunte porque la logística de la vacunación ya estaba preparada en los centros de vacunación y, en el caso de Policía Nacional y Guardia Civil, se hacía en puntos 'ad hoc', por lo que cancelar la vacunación por debajo de los 60 años suponía llevarse las vacunas a otros sitios: "Hay que entender que el proceso de vacunación era lo suficientemente complejo como para deshacer el camino recorrido".

Sin embargo, ha aclarado que era correcta la decisión limitar la vacunación a esa franja de edad (también en los grupos esenciales), y que ni a él ni a la doctora Carmen Cabezas les provocó un "conflicto ético en ningún momento".

SU FUNCIÓN

Ha explicado que Salud Pública se encargaba de recibir las vacunas, distribuirlas a los centros de vacunación indicados por el Departament y evaluar la cobertura vacunal, pero no recibía los censos de las personas pendientes de vacunarse.

La otra función de Salud Pública era comunicar el beneficio de la vacunación, los posibles efectos secundarios y a quién iba destinada, pero la competencia dentro para organizar la vacunación (también de los colectivos esenciales) era de la Secretaría General, en concreto de Xavier Rodríguez.

Por eso al preguntarle su abogada, Olga Tubau, si podría haber dado la contraorden de reprogramar la vacunación para policías y guardias civiles, ha respondido que no.

Ha dicho que en Salud Pública no tenían los contactos de las personas que se iban a vacunar, ni de los coordinadores en los cuerpos policiales, ni tampoco de enfermería: "Al final, lo que es más importante es que es un criterio clínico, epidemiológico, bien tomado y éticamente no comporta ningún problema".