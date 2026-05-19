Armengol cree que la OPA ha tapado la "transformación profunda" que ha hecho el Sabadell

Archivo - El nuevo CEO de Banco Sabadell, Marc Armengol (c), durante una rueda de prensa para presentar los resultados de la entidad, en la sede del Banco Sabadell, a 6 de febrero de 2026, en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Catalunya (España). Banco Sab - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol, ha considerado que la OPA ha sido la parte más visible del banco de los últimos casi dos años y "tapa la transformación profunda que el banco ha venido haciendo" y que ha contribuido a su revalorización.

En un encuentro con accionistas este martes junto al presidente del banco, Josep Oliu, ha asegurado que, tras nueve días en el cargo, se ha encontrado con un banco "muy sólido financieramente" y ha mostrado su compromiso total con los resultados comprometidos y con la remuneración de 2.500 millones a los accionistas en 2026 y 2027.

Según él, el banco ha hecho dos cosas muy significativas en los últimos tiempos, superar la OPA, contando con el respaldo mayoritario de los accionistas minoritarios, y vender la filial británica TSB: "Estamos en un proceso de reenfoque de nuestra actividad".

Ha asegurado que la vocación del banco es convertirse en el "mejor banco de relación de España" y, partir de las relaciones con los clientes, ser capaces de competir, innovar y mirar de tú a tú a los grandes bancos y demás iniciativas como las 'fintech'.

Sobre los resultados de este trimestre, ha valorado un crecimiento de la actividad y del balance "muy sano" y ha destacado que este periodo registraron un crecimiento de depósitos de un 6% año sobre año y un activo de inversión de un 5,6%, que afirma que es un ritmo de crecimiento sólido.

"Es verdad que hemos visto que hemos tocado suelo por la cola del reprecio del activo que nos quedaba, y lo que vamos a ver a partir de ahora, trimestre a trimestre, va a ser una senda creciente", ha añadido.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Preguntado por cómo afectará la IA y la digitalización a los procesos del banco, Armengol ha señalado tres grandes frentes que se van a ver modificados: la interacción con el cliente, la transformación en profundidad de los procesos internos y la toma de decisiones.

Por su lado, Oliu ha señalado que, más allá de los riesgos derivados de los conflictos bélicos e internacionales, existen riesgos y oportunidades del cambio tecnológico profundo que se está produciendo: "Cuando cambia el modelo de negocio mundial hay que estar ahí siendo los que lo cambian a la vez, porque si no uno queda fuera de competitividad y este es un reto de todas las empresas, de la banca y el nuestro en particular".

RETRIBUCIÓN DE LOS ACCIONISTAS

Respecto a los 2.500 millones de euros de retribución para el accionista en 2026 y 2027, Oliu ha dicho que no tiene "ningún tipo de duda" de que el banco podrá dar los dividendos prometidos.

Sobre el dividendo extraordinario, Oliu les ha dicho a los accionistas que lo reinviertan, "porque el banco sigue estando barato", y ha afirmado que este da un buen rendimiento esperado sobre el valor que tendrá la acción del banco después del pago del dividendo de 50 céntimos.

"A veces cuesta después de leer la prensa pensarte que estamos en una situación en España tan sólidamente anclada", ha dicho, porque hay cosas en la microeconomía que no van tan bien, pero ha asegurado que la macroeconomía está bien asentada.

Preguntado por si están planteando alguna operación de fusión, Oliu ha afirmado que "no hay en perspectiva ninguna operación" y ha considerado que el tamaño importa, pero tampoco tanto según el segmento de mercado y el tipo de negocio que cada uno hace, que es el negocio de pymes en el caso del Sabadell.

"Hay algunos costes que no hay manera de evitarlos más que con tamaño, que son los costes regulatorios", pero ha asegurado que actualmente no ven ninguna posibilidad de fusión.

OPA

Ha valorado que el resultado de la OPA del BBVA fue muy positivo para los accionistas de ambos bancos y ha dicho que el núcleo duro del Sabadell son los accionistas que son clientes: "Esto ha sido así desde que el banco se fundó, de clientes para arriba".

"No aspiro a tener más núcleo duro que unos clientes sólidamente contentos y unos accionistas que puedan pensar que siempre el banco les va a dar un buen rendimiento y una mejor rentabilidad en el futuro", ha añadido.

Sobre el proceso de nombramiento de Armengol, Oliu ha dicho que tras el final de la OPA había que "volver a empezar" y ha asegurado que está satisfecho y confiado, valorando positivamente su incorporación.