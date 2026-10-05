La arpista valenciana Noelia Cotuna gana el Premi El Primer Palau 2026

Archivo - Fachada del Palau de la Música Catalana, a 11 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La arpista valenciana Noelia Cotuna ha ganado el 31 ciclo de jóvenes intérpretes El Primer Palau 2026, celebrado el sábado en formato de maratón de ocho conciertos, informa este lunes el Palau de la Música en un comunicado.

El jurado ha destacado su madurez, solidez y claridad del sonido y al Premi Primer Palau, dotado con 5.000 euros por el patrocinador del ciclo Mitsubishi, se suma el Premi Catalunya Música que consiste en la grabación de una maqueta profesional con un repertorio escogido por la artista.

El jurado ha concedido un accésit a la violinista madrileña Patricia Cordero y a la soprano barcelonesa Alba Valdivieso, el Premio de la Crítica ha sido para la acordeonista portuguesa Jéssica Reis y el Premi Joventuts Musicals de Catalunya para el pianista catalán Ot Ortega.