Arranca la manifestación en favor de la vivienda en Barcelona

Manifestación en favor de la vivienda en Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La manifestación en favor de la vivienda ha arrancado este lunes por la tarde desde la plaza Urquinaona de Barcelona y aunque en un principio estaba previsto que recorriera el centro de la ciudad para finalizar en plaza Catalunya, los convocantes han decidido que la marcha finalice en el Arc del Triomf.

La marcha, a la que se han sumado centenares de personas, ha comenzado a las 18.46 horas, en el cruce de Via Laietana con plaza Urquinaona, donde el Sindicat de Llogateres ha convocado el inicio de la manifestación a las 19 horas.

La concentración se enmarca en las convocatorias similares que se han hecho en otras ciudades de España para reclamar medidas por la vivienda, y tras el aplazamiento de la del pasado sábado en Barcelona por el episodio de lluvias intensas.