Arrancan las obras de reforma de la estación de autobuses de Lloret de Mar (Girona)

La estación de autobuses de Lloret de Mar (Girona). - GENERALITAT

GIRONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha iniciado esta semana los trabajos de mejora y rehabilitación de la estación de autobuses interurbanos de Lloret de Mar (Girona), con un presupuesto de 900.000 euros y un plazo de ejecución de nueve meses, informa un comunicado del Govern.

Las obras prevén la reparación del pavimento de la plataforma de autobuses, la impermeabilización de cubiertas y la renovación de los sistemas de climatización, además de mejoras en el mobiliario urbano, la señalización, la videovigilancia y la instalación de nuevos aparcamientos para bicicletas.

Esta obra forma parte de un plan de mantenimiento que contempla actuaciones en un total de 25 estaciones de bus durante 2026, entre las que se incluyen las terminales de Figueres, Roses, Olot, Ripoll, Platja d'Aro, Santa Coloma de Farners, Cadaqués, Tossa de Mar y Sant Feliu de Guíxols (Girona).