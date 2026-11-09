Las artistas Patricia Gómez y María Jesús González ganan el 2 Premio Fundación Macba

Patricia Gómez y María Jesús González, ganadoras del 2 Premio Fundación Macba. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 2 Premio Fundación Macba, otorgado este lunes, ha reconocido a las artistas valencianas Patricia Gómez y María Jesús González, informa el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) en un comunicado de este lunes.

El jurado ha reconocido como finalistas a Dora García y a Patricia Esquivias, así como al dúo artístico formado por Alegría Castillo y José Antonio Sánchez Piñero, Alegría & Piñero.

El galardón cuenta con una dotación de 50.000 euros para la propuesta ganadora y 10.000 euros para cada finalista, y consiste en una réplica en formato reducido de la escultura 'La ola' de Jorge Oteiza.

La presidenta de la Fundación Macba, Ainhoa Grandes, ha destacado que el premio nace con el propósito de "distinguir y visibilizar la labor de los artistas contemporáneos, a la vez que fomenta un espacio de reflexión sobre su capacidad transformadora en el contexto actual".

ESPEJO DEL MUNDO

El jurado ha reconocido la exposición 'Espejo del mundo' de Gómez y González, que trabajan juntas desde 2002.

El proyecto, presentado en el Museo Helga de Alvear de Cáceres este 2026, reúne una investigación iniciada en 2017 sobre el antiguo Hospital Psiquiátrico Padre Jofré de Bétera en Valencia y la Cárcel Vieja de Cáceres.

El objetivo era rescatar las huellas materiales e invisibles de espacios institucionalizados para dar voz "a los relatos de personas anónimas situadas en los márgenes de la sociedad".

A través de fotografías, vídeos, documentos y arranques murales, las artistas "construyen una reflexión sobre los mecanismos de exclusión, la memoria colectiva y el patrimonio social de la historia reciente".

El jurado ha valorado especialmente la solidez conceptual y metodológica de su trabajo, así como la singularidad de una propuesta "que transforma la investigación sobre la memoria y los derechos humanos en una práctica artística rigurosa, innovadora e interdisciplinar".

LOS FINALISTAS

El jurado ha nombrado finalista a la vallisoletana Dora García por la exposición 'A Hole in the Real: Dora García, Pablo Picasso and the Legacy of Mining', presentada en Suecia en 2025.

La muestra conecta la exhibición de obras de Picasso en Kiruna (Suecia) en 1965 con el extractivismo minero en territorio indígena sami y el hierro sueco que abasteció el esfuerzo bélico que posibilitó el bombardeo de Guernica.

También ha sido seleccionado a la venezolana Patricia Esquivias por 'Al puro ver se ve', presentada en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid (2025-26), y 'Atentamente', expuesta en La Fabra de Barcelona en 2026.

A través de instalaciones, vídeos y proyectos documentales centrados en elementos cotidianos y técnicas de bordado, la artista investiga la transmisión de conocimiento, reivindica el papel de las mujeres e "interrelaciona los relatos domésticos con los institucionales".

El dúo andaluz Alegría & Piñero ha sido elegido finalista por la muestra 'De ida y vuelta', presentada en Córdoba en 2025, que "explora la relación entre escultura, mecánica y lenguaje utilizando la nomenclatura de los materiales para generar palíndromos y estructuras lingüísticas".