El Arzobispado de Barcelona y la Sagrada Familia activan una página web ante la visita del Papa

Archivo - La Torre de Jesús de la Sagrada Familia durante un amanecer en Barcelona, a 26 de febrero de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Barcelona y la Sagrada Familia han activado una página web (www.alcalamirada.cat) --en catalán, castellano e inglés-- sobre la visita apostólica del papa León XIV a la capital catalana durante el mes de junio.

En la web, con las fechas 9 y 10 de junio, se recoge una carta del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, en la que muestra su alegría por la presencia del Papa en el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí y la bendición de la Torre de Jesucristo el 10 de junio: "Sin duda, será un momento histórico".

Según Omella, Gaudí quiere en todo momento acercarse a Jesús y en la Sagrada Familia "ideó unas torres que se elevaban para que se alzara la mirada hacia el cielo y se contemplara la grandeza de Dios", culminando la de Jesucristo con una cruz que se puede ver desde muchos lugares de Barcelona.

El arzobispo ha agradecido la implicación de la sociedad en esta visita apostólica, tanto instituciones civiles, entidades de la iglesia, comunidades parroquiales, voluntarios, cuerpos y fuerzas de seguridad y todas las personas que contribuyen a hacerla posible.

"Alcemos la mirada hacia el cielo, pero no dejemos de mirar y comprometernos con los que más sufren cerca de nosotros, aquí en la tierra", concluye la misiva.

La página web también incluye una biografía del papa León XIV, elegido en mayo de 2025, un acceso para hacer donativos para la visita papal, un apartado de prensa y un enlace para ser voluntario durante el viaje del pontífice a Barcelona.