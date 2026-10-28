El Arzobispado de Barcelona transforma la Oficina de Transparencia para "mejorar la atención"

El cardenal arzobispo de Barcelona Juan José Omella abren el curso del Ateneu Universitari Sant Pacià, a 8 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Barcelona ha iniciado el proceso para transformar la Oficina de Transparencia en un Servicio de Protectorado, con la finalidad de "mejorar la atención a todas las personas jurídicas sometidas a la jurisdicción episcopal".

En un comunicado, ha asegurado que, ante la realidad social y la evolución legislativa, ha valorado la necesidad de redefinir las funciones de vigilancia y protectorado sobre las instituciones sometidas a la jurisdicción episcopal.

El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, firmó el pasado martes un decreto que establece la gestión transitoria de la Oficina de Transparencia durante este periodo.

Las tareas de la Oficina serán gestionadas por una comisión que se organiza en tres áreas de trabajo: la canónica, la jurídica y la económica.

La jurídica está integrada por miembros de la Asesoría Jurídica diocesana con la colaboración del Consejo de Asuntos Jurídicos, y la económica, por miembros del Servicio de Economía diocesana y del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (Roac).