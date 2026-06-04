Aspepc·Sps firmará el preacuerdo educativo pero avisa de que "la lucha no acaba aquí"

Docentes durante una concentración junto a la Abadía de Montserrat, a 29 de mayo de 2026, en Monistrol de Montserrat, Barcelona, Catalunya (España). La concentración se enmarca en la huelga de docentes de Catalunya convocada por los sindicatos USTEC, CGT, - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de profesores de Secundaria Aspepc·Sps, el segundo en representación en la educación en Catalunya, ha afirmado que ellos sí que firmarán el preacuerdo educativo de este viernes, porque su afiliación lo ha validado, pero que "la lucha no acaba aquí".

Así lo han dicho en un comunicado este jueves, después de que haya acabado la votación de la consulta, en la que ha ganado el 'no' por 39.502 votos (el 65.1%) y el sí ha obtenido 21.184 votos (el 34,9%), y han votado 60.686 personas de un censo total de 99.305.

El sindicato afirma que su afiliación ha validado con un 63,2% de votos favorables la consulta sobre el preacuerdo, y asegura que el resultado del 'no' ha sido de un 36,8%, con una participación del 52,9% de su afiliación.

Informa que Aspepc·Sps ha recibido agradecimientos por lo conseguido en las negociaciones pero que toman nota de que "más de un terceio de la afiliación ha rechazado este preacuerdo", y que han recogido miles de observaciones y dicen que no desatenderán estas demandas.

"Estamos convencidos de que las huelgas deben servir para ganar mejoras concretas. Nunca ninguna huelga educativa en Catalunya había conseguido tanto. El acuerdo catalán no es ideal pero es digno si lo comparamos con lo que se ha conseguido en otras comunidades", afirma.