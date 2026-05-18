Associació Celíacs de Catalunya colabora en que Caprabo tenga en mayo ofertas de productos sin gluten

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BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Caprabo y la Associació Celíacs de Catalunya colaboran para impulsar durante mayo iniciativas para sensibilizar sobre los celíacos, ofreciendo descuentos para los miembros de la asociación en productos sin gluten, informan en un comunicado este lunes.

En el Mes de la Celiaquía, los socios de Celíacs de Catalunya que tengan la Tarjeta Club Caprabo tendrán un 20% de descuento en productos sin gluten de marca propia, que se suma al 20% de descuento directo habitual del que ya disfrutan estos socios, permitiendo alcanzar un ahorro total del 40% en esta categoría.

Este mes, además, coinciden el Día Internacional de la Celiaquía, el día 16, y la celebración del Mediterranean Gluten Free Forum, los días 23 y 24 de este mes en Sabadell (Barcelona), un evento impulsado por la Associació y que cuenta con la participación de Caprabo.